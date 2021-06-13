شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف هولندا في مرمى أوكرانيا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر المنتخب الهولندي بشكل جيد فنياً خلال مواجهة أوكرانيا في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 52، وأضاف زميله فوتر فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما خطف دومفريس الثلاث نقاط برأسية رائعة في الدقيقة 84.

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