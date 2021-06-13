شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من حارس المنتخب الأوليمبي بشأن انضمام الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود جاد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي، عن سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب على جنوب أفريقيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات المنتخب لأوليمبياد طوكيو.

وقال محمود جاد، في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «حققنا فوزا جيدا ومعنويا أمام منتخب جنوب أفريقيا، حيث تمكنا من تحقيق الفوز بالمباراتين، وظهرنا بمستوى جيد».

وأضاف: «أي لاعب يتمنى السفر مع المنتخب في الأوليمبياد ونحن تحت أمر شوقي غريب مدرب المنتخب وجميعنا نُدعم ونساند بعض، حتى نتمكن من تحقيق ميدالية أوليمبية».

وعن انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي للمنتخب قال: «شرف كبير إذا تواجد الشناوي، معنا في الأوليمبياد، فهو الحارس رقم واحد، في مصر وأفريقيا حتى لو تواجد على حسابي».