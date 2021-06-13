شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقود نجوم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى النادي الأهلي قرروا إغلاق ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم التونسي على معلول وعمرو السولية وصلاح محسن، لما بعد مباراتي الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتى لا يتم تشتيت تركيز اللاعبين.

كما قرر مسؤولو القلعة الحمراء تمديد عقود اللاعبين الذين ستتم إعارتهم لأندية الدوري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.