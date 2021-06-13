روديجير: فرنسا قوية على الورق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدافع الألماني أنطونيو روديجير بأنه لا يرى نفسه لاعبا من طراز عالمي بعد، لكنه أكد أن مثل هذه الأمور لا تعني الكثير قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2020. وقال روديجير في مؤتمر صحفي أمس «فرنسا تبدو أقوى، لكن هذا فقط على الورق».



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