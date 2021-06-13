يويفا يساند انحناء الركبة الواحدة

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وذكر يويفا بعد مباراة بلجيكا وروسيا أمس الأول بأن أي لاعب أو مسؤول مسموح له القيام بذلك.
وقبل المباراة، انحنى لاعبو المنتخب البلجيكي والحكم أنطونيو ماثيو لاهوز على ركبة واحدة، وسط صافرات استهجان من قبل الجماهير.
وبدأت مبادرة الإنحناء على ركبة واحدة قبل انطلاق الفعاليات الرياضية في 2016، عندما قام اللاعب كولين كابرنيك بنفس الإيماءة خلال مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية احتجاجا على العنصرية.
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