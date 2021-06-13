الاتحاد العربي يعقد عموميته في جدة

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وسيعقد مجلس الاتحاد العربي اجتماعه الـ 73 برئاسة رئيس الاتحاد، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وذلك يوم الأربعاء المقبل، فيما تقام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد في اليوم التالي (الخميس) في اجتماعها الـ 26.
وستعمل الجمعية العمومية على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة مدتها 4 سنوات (2021 إلى 2025) يعقب ذلك اجتماع المجلس الجديد للاتحاد.
ورحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي بكافة الوفود العربية والدولية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، مؤكدا بأن الأمانة العامة للاتحاد العربي أتمت كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد هذه الاجتماعات بمحافظة جدة، متمنيا التوفيق لجميع المترشحين.
وأبان السلمي أن المرحلة المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم ستشهد تطورا جديدا في البرامج والأنشطة والمسابقات بما يسهم في تنمية وازدهار رياضة كرة القدم العربية بمختلف المجالات.
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