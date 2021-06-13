الحرس الوطني بطل سباق الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق الحرس الوطني بلقب سباق القطاعات العسكرية بنسخته الأولى تحت شعار «جنودنا في قلوبنا» الذي نظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بمشاركة 13 قطاعا عسكريا في المملكة، وبالتعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب. وأطلق أحد أبناء الشهداء شارة بدء السباق (مسافته 30 كلم) من أمام طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز «الأول» بالرياض. وحل الحرس الوطني أولا بزمن 02:28:22 ساعة، وجاء فريق القوات البحرية ثانيا بزمن 02:29:44 ساعة، والقوات الجوية ثالثا بزمن 02:32:56 ساعة.

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