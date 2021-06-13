202 سباح ببطولة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت بطولة الأساتذة الماسترز وبطولة منطقة الرياض للسباحة والتي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة، على مسبح وزارة الرياضة بالصالة الخضراء. وحقق الهلال المركز الأول بـ1731 نقطة، وحل الرياض وصيفا (815 نقطة)، وجاء الشباب ثالثا (779 نقطة). وشارك في بطولة منطقة الرياض 8 أندية حكومية و4 أندية خاصة و202 سباح. وتهدف البطولة إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب السباحة لجميع الفئات السنية. كما اختتمت أمس الأول، بطولة كرة الماء لفئة البراعم تحت 12 سنة على مسبح نادي القادسية. وخط الصفا المركز الأول، وحل القادسية ثانيا والأهلي ثالثا.

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