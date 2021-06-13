الاتحاد يوقف التعاقدات حتى إشعار آخر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الاتحاد تأجيل ملف حسم مصير اللاعبين الحاليين من محليين وأجانب حتى إشعار آخر، لتركز خلال الأسابيع المقبلة على حل القضايا المحسومة ضد النادي، إلى جانب توفير مبلغ 52 مليون ريال لسداد رواتب اللاعبين الخاصة بالأشهر الثلاثة الماضية.

كما قررت إدارة النادي عدم الشروع في أي صفقة جديدة محلية أو أجنبية لحين ضمان توفير سيولة مالية لسداد مستحقات سابقة للاعبين والمدربين والموظفين، بمبلغ يصل إلى 47 مليونا.

وتسعى إدارة النادي حاليا للمحافظة على اللاعبين المحترفين الأجانب ليستمروا مع الفريق في الموسم المقبل، وعدم اتجاههم إلى فسخ عقودهم من خلال اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودخل الاتحاد في الرابع من يونيو الماضي في مفاوضات مع مهاجم بيشكتاش التركي، الكاميروني فينسنت أبوبكر، لضمه للفريق كمهاجم عبر وسيط لاعبين، إلا أن تلك المحاولة لم تكتمل بسبب مغالاة اللاعب ووكيله، مما دفع نادي النصر لرفع القيمة التعاقدية مع اللاعب والظفر بخدماته من خلال توقيع عقد رسمي معه.

وشكل رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي لجنة لبدء تسيير أعمال خفض الديون واجبة السداد على النادي، التي في مجملها تصل إلى 140 مليونا، كأعلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مديونية.

وأمام النادي فرصة لتقليص هذه الديون من خلال رفع تقارير موثقة لوزارة الرياضة توضح الديون غير المترتبة على الإدارة الحالية والمطالبة بمساءلة ومحاسبة من تسبب فيها، وإمكانية تحميلها للمتسبب فيها حال ثبوت ذلك.