سيطرة شبابية هلالية على التايكوندو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب بطولة المملكة للقتال في المنافسات التي استمرت على مدار 3 أيام بصالة نادي الرياض، وخطف فريق الهلال بطولة الشباب بمشاركة 38 ناديا، وحل فريق أبها وصيفا للكبار والوحدة في المركز الثالث وجاء المستضيف نادي الرياض رابعا، ونال فريق الزيتون جائزة الفريق المثالي ولاعب الشباب عبدالله الزعاقي جائزة أفضل لاعب. وعلى صعيد فئة الشباب حقق الهلال المركز الأول وحل أبها ثانيا، والفرع في المركز الثالث والعدالة رابعا، وحقق الصفا جائزة الفريق المثالي ولاعب الوحدة يزن بسيسي جائزة أفضل لاعب.



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