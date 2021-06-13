طويق يخطف فضية البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبونيان، فريق فرسان طويق بلقب بطولة الكأس الفضية الأولى للبولو، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، بحضور الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والمدير التنفيذي في الاتحاد فيصل بن دويس. وجاء تحقيق طويق للقب بعد فوزه على العوجا 3/ 0 سجلها خالد العمران. وفي نهاية التتويج كرم أبونيان، الأمير منصور بن ناصر لدعمه اللعبة، كما كرم المشرف على أكاديمية البولو مضر الزعبي وحكم المباراة النهائية.



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