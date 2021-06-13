المدرسة الأوروبية تزيح الأمريكية الجنوبية من دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت المدرسة الأوروبية محو نظيرتها الأمريكية الجنوبية من خارطة الكرة السعودية، باستثناء ظهور مخجل للمدربين البرازيليين (مدربين من بداية الموسم، وثالث في آخر الموسم، ورابع حل كمدرب مؤقت)، بأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، فيما لم يظهر أي مدرب من أمريكا الجنوبية في الموسم الماضي.

وتسيد المدرب البرتغالي مشهد الحضور في النسخة الماضية بعدد 5 مدربين تناوبوا على تدريب أندية الهلال والنصر والشباب والباطن والوحدة، فيما استمرت المدرسة الأمريكية الجنوبية، وتحديدا البرازيلية في التراجع بعد أن كانت تسيطر في أعوام ماضية على الواجهة، ويأتي ذلك نتيجة لتطور المدرسة الأوروبية التي باتت خيارا أولا للأندية السعودية وأغلب الدوريات العالمية بحسب رؤية فنية للمدربين عبدالعزيز الخالد وفهد مسعود.

ومثل المدربين البرازيليين منذ بداية الموسم وحتى نهايته، شاموسكا (الفيصلي) وفابيو كاريلي (الاتحاد) فيما أشرف روجيرو ميكالي على الهلال بصفة مؤقتة ولحق بهم مانو مينيز في الرمق الأخير للدوري وتحديدا في الجولة الـ26 للدوري بعد أن قاد الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ضمان الانضباطية

أوضح المدرب عبدالعزيز الخالد أن توجه أغلب الأندية نحو المدرسة الأوروبية يأتي بهدف تحقيق الانضباطية بين اللاعبين، مشددا على أن كرة القدم لعبة عالمية لا يمكن تسميتها بأسماء المدارس كما يشاع.

وقال الخالد «هناك توجه لأغلب إدارات الأندية مؤخرا للتعاقد مع مدربين من أوروبا في إطار رغبتها في تكثيف الانضباطية كما هو معروف عن المدرب الأوروبي، فكل مدرب بالتأكيد يعمل على إمكانات اللاعبين وقدراتهم في تطبيق منهجيته التدريبية، لكن المدرسة الأوروبية تعتمد على المجهود الوافر في الملعب عكس المدرسة البرازيلية التي ترتكز في الأغلب على المهارة والامتاع، ولذلك نشاهد أن اللاعب البرازيلي حينما يحترف بأوروبا يصبح كماكينة ويصبح انضباطيا ينفذ تكتيك المدرب قبل كل شيء».

وأضاف «برأيي أن نوعية اللاعبين بكل فريق هم من يحددون نوعية اختيار المدربين ويجب على إدارات الأندية أن تعرف إمكانيات فرقها قبل التعاقد مع الجهاز الفني».

وبين الخالد أن أسلوب التدريب البرازيلي بدأ يتلاشى ليس في الدوري السعودي فحسب، وإنما في كثير من البلدان بعد أن أصبح المدرب الأوروبي هم الوجهة المفضلة للأندية، خاصة وأنهم ينتهجون العمل الجماعي، مما أجبر مدربين برازيليين على تغيير قناعاتهم وأساليبهم التدريبية لمواكبة طرق وأساليب اللعب الحديث كما هو في أوروبا».

الأكثر تنوعا

قال المدرب الوطني فهد المسعود «إن المدرب الأوروبي أكثر تنوعا في الأفكار الهجومية والتكتيكية من المدرب البرازيلي الذي يعتمد على الموهبة والمهارة الفردية للاعب، ويواجه صعوبة في تعويض هذه الأمور في الأدوار التكتيكية والتنوع في اللعب».

وأشار المسعود إلى أن ظاهرة تقلص فرصة ظهور وتواجد المدربين البرازيليين لم يعد مقتصرا على الدوري السعودي فقط، وإنما على مستوى الدوريات الكبرى بالعالم، بما في ذلك الدوري البرازيلي نفسه، حيث أصبحت أنديته تلجأ للمدرب الأجنبي الأوروبي ومنها فرق ذات شعبية كبيرة في البرازيل ولعل حصول المدرب البرتغالي خيسوس مؤخرا على بطولة الدوري هو أكبر مثال يؤكد ويدعم تفوق المدرب الأوروبي في الآونة الأخيرة.

وألمح المسعود إلى أن حديث المدرب البرازيلي الشهير كارلوس البرتو الأخير بشأن تراجع جودة المدرب البرازيلي وتفوق المدرب الأجنبي (غير البرازيلي) يعد إثباتا على تراجع المدرسة البرازيلية بعد أن حمل الداهية البرتو، الاتحاد البرازيلي مسؤولية تراجع المدرب البرازيلي نظير نظامه المعقد، وعدم حرصه على تطوير المدربين وحصولهم على الشهادة التدريبية التي باتت مطلبا للعمل وشرطا الزاميا للعمل في الدوريات الأوروبية.

دول مدربي الموسم الماضي







البرتغال 05



ألمانيا 01



بلجيكا 01



ألبانيا 01



بريطانيا 01



تونس 02



السعودية 01



الجزائر 01



فرنسا 02



إسبانيا 02



صربيا 02



كرواتيا 02



رومانيا 02



البرازيل 04



الأردن 01



مدربو فرق الدوري الموسم الماضي

الهلال

- الروماني رازفان لوشيسكو

- البرازيلي روجيرو ميكالي

- البرتغالي جوزيه مورايس

التعاون

- الفرنسي باتريس كاريترون

- البريطاني نيستور مايسترو

الاتحاد

- البرازيلي فابيو كاريلي

الشباب

- البرتغالي بيدرو كايشينيا

- الإسباني كارلوس هرنانديز

الاتفاق

- السعودي خالد العطوي

الفيصلي

- البرازيلي شاموسكا

الفتح

- البلجيكي يانييك فييرا

النصر

- البرتغالي روي فيتوريا

- الكرواتي ألين هورفات

- البرازيلي مانو مينيز

الأهلي

- الصربي فلادان ميلويفيتش

- الفرنسي فيصل قورمي

- الروماني لورينت ريجيكامب

الرائد

- الألباني بيسنيك هاسي

ضمك

- الجزائري نور الدين بن زكري

- الكرواتي كريشمير ريزتش

الباطن

- البرتغالي خوسيه جاريدو

- الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش

أبها

- التونسي عبدالرزاق الشابي

القادسية

- التونسي يوسف المناعي

الوحدة

- البرتغالي ايفو فييرا

- الأردني محمود الحديد

- اليوناني جيورجوس دونيس

العين

- الألماني مايكل سكيبه

- الإسباني بابلو ماشين