شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يطلب استعارة البحريني مدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تقدم العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، بعرض رسمي لاستعارة الدولي علي مدن لاعب المنتخب البحريني ونادي الرفاع، بناء على طلب المدرب التونسي فتحي العبيدي ومعرفته الجيدة بقدرات اللاعب الذي سبق له تدريبه، ومن المنتظر حسم الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن العروبة نجح مؤخراً في كسب توقيع عدد من اللاعبين؛ أبرزهم الحارس منصور غلوم قادماً من خورفكان، وأحمد موسى من الفجيرة، وأحمد مال الله من حتا، إضافة إلى الثنائي أحمد الغيص وفهد الذخيري من دبا الفجيرة.

من جهة أخرى، تلقى البحريني ضياء سعيد (29 عاماً) المحترف بنادي النصر الكويتي عرضين من أندية دوري الخليج العربي، وسبق للاعب اللعب مع أندية الشباب والمحرق والرفاع، قبل احترافه مع النصر الكويتي منذ عام 2018، كما مثل المنتخب البحريني لأكثر من عشر سنوات.