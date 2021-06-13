البدري: شوقي غريب يملك قاعدة كبيرة لتعويض أي غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني، أنه حرص على التواجد في مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا لرؤية عناصر جديدة للتواجد مع المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

وحضر البدري مواجهة منتخب مصر الأولمبي، التي فاز خلالها بنيجة 3-0 ، في إطار استعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال البدري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة:" تجربتين جيدين أمام جنوب إفريقيا، وكل مرحلةيكون لها حسابات وكل المدربين بيواجهوا صعوبات".

وأضاف، أن شوقي غريب يملك قاعدة كبيرة من اللاعبين سيعوضوا حسابات وغياب وقرارات خاصة بالفرق الأخرى، مؤكدًا أنه من الوارد انضمام عناصر جديدة لصفوف المنتخب الأول.

وتابع:" المرحلة القادمة سيكون في مباريات كثيرة سواء على المستوى المحلي والقاري والاولمبياد وسيتم متابعتها وبناء عليها نضع التصور الأخير للمنتخب الأول قبل خوض تصفيات كأس العالم".

وأكمل:" نشاهد استعدادات اللاعبين وكل هذا في الحسابات ونتمنى أن نصل لوفرة من اللاعبن ويكون الجميع على مستوى فني وذهني جيد".

واستطرد:" هناك فرص للعديد من اللاعبين للتواجد مع المنتخب الأول، وحضرت هنا لمتابعة بعض اللاعبين مثل رمضان صبحي وابو الفتوح واكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأخرين".

وأكد أن متخب مصر الأولمبي قادر على تحقيق نتائج جيدة في طوكيو وجميع المباريات تحتاح إلى الاصرار، مشيرًا إلى أن

شرح ظروف عدم إقامة تجمع للمنتخب الوطني خلال هذه الفترة، لكنه متفائل بالمرحلة المقبلة قبل خوض التصفيات.

وأتم تصريحاته:" لابد أن يتحمل الجميع المسؤولية ويكون لديه الرغبة في التواجد مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ولدي أمل كبير في جاهزية اللاعبين خلال الفترة".