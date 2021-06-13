مدرب المنتخب: مصطفى محمد غادر للحديث مع مدربه بشأن الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبي المصري، أن المحترف المصري مصطفى محمد غادر إلى تركيا من أجل الحديث مع مدربه فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف المدرب العام للمنتخب الأوليمبي المصري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الأحد :"مصطفى غادر إلى تركيا للحديث مع مدربه ووكيله بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو، اللاعب لديه أمل كبير في المشاركة بالأولمبياد".

وكان فاتح تريم أعلن عن موقفه بشأن مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو، مبديًا رفضه بسبب مشاركة الفريق التركي بالتصفيات المؤهلة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعن موقف محمد صلاح، رد معتمد جمال :"نتمنى تواجد محمد صلاح، تواجد صلاح معنا على أساسه سنختار باقي المراكز في المنتخب".

وأنهى :"بالنسبة لموقف المصابين فإصابة الثنائي أحمد ياسر ريان وكريم فؤاد بسيطة".

وكان "الخليج 365" علم عن وجود صعوبة بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد المقبل بسبب وجود رفض من جانب ناديه ليفربول.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري استطاع أن يفوز وديًا على منافسه الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف لدون رد في لقاء أقيم على ملعب "السويس".