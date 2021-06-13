حارس مصر الأولمبي: الشناوي رقم 1.. ولا أمانع تواجده بدلاً مني في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

قال محمود جاد، حارس منتخب مصر الأوليمبي، إنه لا يمانع من تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو المقبلة، على حسابه.

وأضاف جاد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "حققنا فوز كويس ومعنوي، وكسبنا المباراتين أمام جنوب أفريقيا".

وتابع: "ربنا يكرم أي حد نفسه يسافر لأوليمبياد طوكيو، ونحن تحت أمر شوقي غريب، مدرب المنتخب، وجميعنا بجانب بعض".

واختتم جاد: "شرف كبير إذا تواجد محمد الشناوي معنا. هو الحارس رقم 1 في مصر حتى وإن تواجد على حسابي".