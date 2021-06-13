ميسي يسعى لتحقيق المجد الدولي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

يبدأ الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي سعيه الأخير لتحقيق المجد الدولي غدا الإثنين عندما تبدأ الأرجنتين حملتها في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) ضد تشيلي.

وحل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بالبطولة عامي 2015 و2016، إثر الخسارة في النهائي أمام تشيلي بركلات الترجيح في كلتا النسختين، قبل أن ينال المركز الثالث في النسخة الأخيرة للمسابقة عام 2019، عقب الهزيمة في الدور قبل النهائي أمام البرازيل.

رغم الفوز على تشيلي في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية قبل عامين، كان من الصعب ابتلاع خسارتي النهائي على ميسي، الذي لم يتمكن من تحقيق نفس النجاح في مسيرته الكروية على مستوى الأندية مع منتخب بلاده.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات فوز بكوبا أمريكا برصيد 14 لقبا، بفارق لقب وحيد خلف أوروجواي، صاحبة الرقم القياسي، لكنها لم تحرز اللقب منذ عام 1993، علما بأنها خسرت النهائي أيضا عامي 2004 و2007.

وتحمل الأرجنتين الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة بتسجيلها 462 هدفا في البطولة، كما أنها الأكثر خوضا لمباريات المسابقة، بعدما شاركت في 195 لقاء، ويمكن أن تشعر على الأقل بالارتياح من حقيقة أنها لم تخسر أي مباراة دولية منذ هزيمتها صفر / 2 أمام البرازيل بالمربع الذهبي في نسخة البطولة الأخيرة.

وتعادلت الأرجنتين مع تشيلي وكولومبيا في مباراتيها الأخيرتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام 2022، رغم تقدمها في النتيجة بكلتا المباراتين، لكن يبدو أن هناك إيمانا متزايدا داخل الفريق بأفكار المدرب ليونيل سكالوني.

وقال جيوفاني لو سيلسو، لاعب منتخب الأرجنتين، في تصريحات لصحيفة (أوليه) الأرجنتينية هذا الأسبوع "الحقيقة هي أن الفريق جيد حقا، المجموعة جيدة بالفعل. نتعرف على بعضنا البعض أكثر وندعم خطط الجهاز الفني".

وأضاف لو سيلسو "كما نعلم، جميع المنتخبات والمباريات في أمريكا الجنوبية صعبة جدا. كلها متوازنة وتنافسية للغاية وندرك أنه لا توجد لقاءات سهلة. ستكون مجموعة صعبة للغاية".

وتأثرت استعدادات تشيلي بسبب إصابة في القدم تعرض لها أليكسيس سانشيز، ولم يكن من المتوقع الآن أن يكون مهاجم إنتر الإيطالي في حالة جيدة حتى مرحلة الأدوار الإقصائية لكوبا أمريكا.

وحققت تشيلي ثلاثة انتصارات فقط في النسخة الماضية للبطولة، وخاضت ثلاث مباريات فقط هذا العام تحت قيادة المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي.