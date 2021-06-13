خاص.. وكيله يرد.. هل يفاوض الزمالك بن مالانجو للتعاقد معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف فوستينو ماكانديلا، وكيل أعمال الهداف الكونغولي، بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، موقف موكله من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكيل المهاجم الكونغولي، قال في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الأحد، إن موكله لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الزمالك، مشددًا أنه لم يتلق أي اتصالات من جانب مسئولي النادي القاهري حتى هذه اللحظة.

وحول موقف اللاعب من الانتقال للزمالك، رد: "هناك شرطان لرحيل بين مالانجو وهو العرض المادي وأيضًا مشروع النادي".

وعن مستقبل موكله والرحيل عن الرجاء، أجاب: "بن مالانجو لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، كل التركيز الآن على مسابقة الكونفدرالية الأفريقية".

صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى الرجاء في صيف موسم (2019 - 2020) قادمًا من مازيمبي الكونغولي، حيث يمتلك عقدًا مع الفريق المغربي يمتد لصيف 2022.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات القليلة الماضية عن وجود رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من أجل التعاقد مع بن مالانجو لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض.

ولعب بن مالانجو مع الرجاء في الموسم الحالي 31 مباراة، سواء كانت محلية أو قارية، استطاع من خلالها أن يسجل 18 هدفًا ويصنع 3 تمريرات حاسمة.