مباشر.. هولندا 2 -2 أوكرانيا.. اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق منتخب هولندا فوزًا مثيرًا على حساب نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وبتلك النتيجة تقاسم الطواحين صدارة المجموعة مع النمسا، قبل مواجهتهما في الجولة الثانية، فيما بقي المنتخب الاوكراني دون رصيد مع منتخب مقدونيا الشمالية.

التشكيل:

تشكيل هولندا: مارتن ستيكلنبرج، دينزل دومفريس، يورن تيمبر، ستقان دي فراي، داني بليند، باتريك فان أنهولت، جورجينو فينالدوم، فرانكي دي يونج، مارتن دي رون، فوتر فيجورست، ممفيس ديباي.

تشكيل أوكرانيا: جيورجي بوشتشان، ألكسندر كارافيف، ليا زابامي، ميكولا ماتفيينكو، فيتالي ميكولينكو، ألكسندر زيتشينكو، رسلان مالينوفسكي، سيرجي سيدورتشوك، أندري يارمولينكو، ألكسندر زوبكوف، رومان ياريمتشوك.

وكان منتخب النمسا حقق الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1 ضمن المجموعة ذاتها، ليتصدر المجموعة مؤقتا.

تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استغل فينالدوم في الدقيقة 52 كرة ارتدت من حارس أوكرانيا بوشتشان، ليسجلها في الشباك معلنا التقدم للفريق البرتقالي.

بعدها بـ6 دقائق وفي الدقيقة 58 نجح المنتخب الهولندي في إضافة الهدف الثاني عن طريق فيجورست، الذي تابع الكرة بعد خطأ دفاعي ليهز شباك الأوكران للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 75 قلص منتخب أوكرانيا الفارق عن طريق يارميلنكو، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

بعد بـ4 دقائق سجل المنتخب الأوكراني هدف التعادل عن طريق ياريمتشوك، لتنهار الطواحين أمام هجوم أوكرانيا.

ونجح المنتخب الهولندي في العودة بالدقيقة 85 بعد رأسية رائعة من ظهير أيمن الطواحين دومفريس، سكنت شباك أوكرانيا.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنتخب الهولندي.