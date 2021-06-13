مران الزمالك.. عبد الشافي ينتظم.. حفني يشارك.. وشيكابالا يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت قيادة المدرب باتريس كارتيرون.
وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت كل منهما تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أسامة نبيه، المدرب العام، وأحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بالفريق.
وانتظم محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن شد في عضلة السمانة.
وشارك أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له.
ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات، حيث خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وبعدها أدى تدريبات الجري الخفيف بالكرة.
وظهر المغربي حميد أحداد، مهاجم الزمالك، في مقر النادي اليوم، بعد عودته من المغرب أمس، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.
وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، تدريباتهما التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، مساء اليوم الأحد.
ويعاني شيكابالا من إصابة بالعضلة الضامة، في حين يعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.