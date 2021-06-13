مران الزمالك.. عبد الشافي ينتظم.. حفني يشارك.. وشيكابالا يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت قيادة المدرب باتريس كارتيرون.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت كل منهما تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أسامة نبيه، المدرب العام، وأحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بالفريق.

وانتظم محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن شد في عضلة السمانة.

وشارك أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات، حيث خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وبعدها أدى تدريبات الجري الخفيف بالكرة.

وظهر المغربي حميد أحداد، مهاجم الزمالك، في مقر النادي اليوم، بعد عودته من المغرب أمس، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، تدريباتهما التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، مساء اليوم الأحد.

ويعاني شيكابالا من إصابة بالعضلة الضامة، في حين يعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.