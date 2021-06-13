اللقب العاشر.. برشلونة بطلاً لدوري أبطال أوروبا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج برشلونة الأسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للمرة العاشرة في تاريخه بعد التغلب على ألبورج الدنماركي في المباراة النهائية للبطولة.

وتغلب برشلونة على ألبورج الدنماركي بنتيجة كبيرة 36-23، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بمدينة كولن الألمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 16-11، قبل أن يوسع أبطال أوروبا الفارق في الشوط الثاني مع الفريق الدنماركي لينهي المباراة لصالحه بفارق 13 نقطة.

وكان أخر لقبه حقق برشلونة في صيف 2015، بعد أن تغلب على فيزبريم المجري في المباراة النهائية أنذاك بنتيجة 28-23.

وكان الفريق الكتالوني قد خسر نهائي البطولة الماضية أمام كييل الألماني بنتيجة 28-33.

ويعد برشلونه الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد برصيد 10 القاب، ليوسع الفارق إلى 5 بطولات مع الفريق الألماني جومرسباخ الذي يأتي خلفه في المركز الثاني.