دجوكوفيتش يتوج برولان جاروس للمرة الثانية في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف رقم 1 عالميا بلقبه الثاني في بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى بعد مباراة مثيرة أمام الأرجنتيني ستيفانوس تيستيباس، إستمرت لمدة 4 ساعات.

وتغلب دجوكوفيتش على الأرجنتيني تيستيباس بثلاث مجموعات لمجموعتين في المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام في التنس.

وكان الأرجنتيني تيستيباس تقدم في المباراة بمجموعتين لاشئ وكانت نتيجتهم 7-6 (8-6)، والثانية 6-2.

لكن نوفاك نجح في العودة إلى المباراة بعد أن فاز بالمجموعة الثالثة والرابعة بنتيجة 6-3 و6-2.

وواصل الصربي دجوكوفيتش تفوقه في المباراة، حيث نجح في كسر إرسال تيستيباس في المجموعة الخامسة عند الشوط الثالث ليتقدم في النتيجة 2-1، وواصل تقدمه خلال هذه المجموعة ليفوز بها بنتيجة 6-4.

ويعد هذا اللقب هو اللقب الثاني في تاريخ مشاركات دجوكوفيتش ببطولة رولان جاروس، بعد أن حقق البطولة للمرة الأولة في 2016 أنذاك على حساب البريطاني أندي موراي.

وبهذا اللقب رفع نوفاك رصيده من القاب الجراند سلام إلى اللقب ال19 ليقلل الفارق مع السويسري روجيه فيدرر والأسباني رافا نادال صاحبي الصدارة برصيد 20 لقب لكلا منهما.