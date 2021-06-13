مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا في بث مباشر بافتتاح كوبا أمريكا 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا فى افتتاح كوبا أمريكا 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 13 يونيو 2021.

يحتضن استاد “ماني جارينشا الوطني” بمدينة برازيليا مواجهة قوية بين منتخب البرازيل وفنزويلا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من، كولومبيا، الأكوادور، وبيرو.

وتعد نسخة كوبا أمريكا استثنائية بجميع المقاييس، حيث تقام بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات، على عكس المعتاد، وذلك بعد انسحاب الضيوف “أستراليا، وقطر” بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيسعى منتخب البرزايل إلى استغلال عامل الأرض على الرغم من غياب الجماهير، من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة 2019 التي أقيمت على أرضه ايضًا،

وفازت البرزايل ببطولة كوبا أمريكا في كل مرة أقيمت فيها على أرضه (5 مرات)، كما أنهم يمتلكون سجلًا هائلًا في افتتاحيات البطولة، حيث لم يخسروا مباراتهم الافتتاحية أمام أي فريق آخر من أمريكا الجنوبية منذ عام 1979 (10 انتصارات، 3 تعادلات)

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة فنزويلا اليوم، بعد فوزه بسبعة انتصارات متتالية بتصفيات كأس العالم 2022، ستة منها دون أن تهتز شباكه.

في المقابل، تعد فنزويلا من ضمن منتخبين فقط في القارة اللاتينية لم يحققوا لقب كوبا أمريكا، وستسعى إلى تكرار أفضل إنجاز لها في البطولة بالوصول إلى نصف النهائي وكان ذلك في نسخة 2011.

ولم يتمكن منتخب فنزويلا من هزيمة البرازيل سوى في مرة واحدة فقط خلال 26 مباراة جمعتهما، وكانت مباراة ودية في عام 2008، بينما فاز السيليساو في 22 مناسبة، وسيطر التعادل على 3 مواجهات.

ومع كل ذلك، هناك أمل، حيث لم تُهزم فنزويلا في آخر خمس مباريات افتتاحية لها في كوبا أمريكا، بما في ذلك التعادل السلبي (0-0) مع البرازيل في نسخة عام 2011.

تنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الأوروجوياني “إستيبان أوستوجيتش” في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مصر، 12:00 صباحًا بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة البرزايل وفنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.