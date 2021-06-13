ماذا قالت الصحف عن تصرف محمد صلاح الساذج لحظة اغماء اريكسن؟

تعرض مُهاجم ليفربول “محمد صلاح” لموجة من الانتقادات؛ بسبب صورة قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في توقيت غير مناسب، مساء أمس السبت، لحظة اغماء اريكسن.

لسوء حظ صلاح، تصادف مع وضع صورته أثناء الاستمتاع بعطلته على الصيفية في الساحلي الشمالي بمصر، مع لحظات سقوط “كريستيان إريكسن” مغشيًا عليه في مباراة الدنمارك وفنلندا ببطولة يورو 2020.

وبدلاً من السير على خطى باقي نجوم كرة القدم العالميين في نشر تغريدات مساندة لنجم الدنمارك إريكسن وإرسال تمنيات الشفاء كما فعل كريستيانو رونالدو والعديد من اللاعبين المشاهير، أتى صلاح بتغريدة على عكس التيار بصورته الخاصة.

ماذا قالت الصحف المحلية عن تصرف محمد صلاح الساذج؟

لم تتناول الصحف البريطانية هذه اللقطة بسبب الانشغال الكبير من جانب محرريها مع اخبار منتخب انجلترا الذي كان يستعد لمواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020 والتي تضم اسكتلندا وجمهورية التشيك.

لكن اللقطة لم تمر مرور الكرام على الصحف المصرية والعربية، خاصةً أن صلاح بات مادة دسمة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفاته غير المفهومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيكفي أنه كان الأخير من بين نجوم كرة القدم العرب ممن دعموا القضية الفلسطينية وحي الشيخ جراح الذي يتعرض لهجمات ارهابية من قوات الاحتلال الصهيوني.

نبدأ جولتنا الصحفية مع المصري اليوم، التي حاولت الدفاع عن محمد صلاح، فلم تلق اهتمامًا بهذه الصورة بل على العكس أبرزت تصريحات عمرو أديب عن صلاح في نفس الليلة.

وكتبت صحيفة المصري اليوم على لسان عمرو أديب “أنتم عارفين صلاح أخلاق وعولمة وفاهم الناس وإنسان، وأكيد وأنا بتكلم دلوقتي أو كمان 10 دقايق هتلاقيه (ستجده) منزل حاجة بالإنجليزي وعامل حاجة عن الموضوع يتعاطف مع الرجل”.

ماذا قالت اليوم السابع؟

ذهبت الصحيفة المحلية “اليوم السابع” لأبعد من نظيرتها المصري اليوم في الدفاع عن صلاح، حين وضعت صورته التي نشرها وكتبت عنها تعليقات إيجابية، وذكرت أن لاعب ليفربول أظهر “جسده الرياضي”، ولم تعبأ بحالة النجم الدنماركي، أو الهجوم الذي أدى في النهاية لإزالة الصورة من حسابات النجم المصري.

لكن الصحيفة الإخبارية الاماراتية (عين) تحدثت بشكل واضح عن تورط محمد صلاح بسبب ما حدث مع إريكسن.

وذكرت صحيفة عين الاماراتية أن الصورة أثارت غضب جماهير كرة القدم حول العالم، حيث شن العديد منهم هجومًا قويًا على اللاعب المصري، معتبرين أن هذا ليس هو الوقت المناسب لنشر تلك الصورة، ما دفع صلاح نحو حذف الصورة في نهاية المطاف.