يورو 2020 بقميص صنع خصيصًا لها .. خطيبة كايل ووكر تشعل مدرجات ملعب “ويمبلي”

ساندت خطيبة لاعب منتخب إنجلترا “كايل ووكر” رجلها، عندما تواجدت في مدرجات ملعب “ويمبلي” خلال المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ببطولة “يورو 2020” أمام كرواتيا، اليوم الأحد، والتي شهدت فوز “الأسود الثلاثة” بهدف دون رد.

وقالت “آني كيلنر” مؤخرًا إن لاعب مانشستر سيتي بالنسبة لها كان “أفضل أب”، بعد أيام من اتهامه من قبل صديقته السابقة “لورين جودمان” بـ “التنمر” على إبنهما.

وارتدت عارضة الازياء التي تبلغ من العمر 27 عامًا، القميص رقم 2 المصنوع خصيصًا مع اسمها على الظهر، أثناء قيامها بالتقاط الصور جنبًا إلى جنب مع بعض زوجات وصديقات نجوم منتخب إنجلترا في قلب ملعب “ويمبلي”.

وانضمت “آني كيلنر” الأم لثلاثة أطفال في المدرجات إلى خطيبة “هاري ماجوير”، وزوجة “كيران تريبيير”، وصديقة “جوردان بيكفورد” وأيضًا صديقة “لوك شو”، وزوجة الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا واين روني.

وارتدت آني القميص الأبيض للمنتخب الوطني مع شورت جينز “أزرق داكن” وزوج من الأحذية الرياضية الصفراء، وخطفت الأنظار برشاقتها مما جعل الصحف الإنجليزية تتبادل صورها عقب اللقاء.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا حصد الفوز الأول في “يورو 2020” يوم الأحد، بهدف سجله نجم مانشستر سيتي “رحيم سترلينج”، لتثأر من كرواتيا، التي أخرجتها من نصف نهائي كأس العالم 2018.

وقبل آني كيلنر، كانت صديقة الدنماركي كريستيان إريكسن ، مصففة الشعر الدنماركية “صابرينا ينسن”، قد خطفت الأضواء في اليوم الثاني من يورو 2020، عندما قررت اقتحام الملعب لحظة اغماء اريكسن في الدقيقة 43 للاطمئنان عليه.