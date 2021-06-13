شاهد فيديو اهداف مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020 “فوز تاريخي غير مسبوق للنمسا”

شاهد فيديو اهداف مباراة النمسا ومقدونيا فى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الاحد 13 يونيو 2021، والتي استضافها ملعب أرينا ناسيونالا بمدينة بوخاريست في رومانيا.

حقق منتخب النمسا فوزاً تاريخياً غير مسبوق عقب فوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية.

بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الستة التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و.2016

ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاما عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت ضد فنلندا.

وتابع لاينر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق مارسيل سابيتزر، ليسدد مباشرة بقدمه من داخل منطقة الجزاء، وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى، واضعا الكرة على يمين ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى مقدونيا، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تسكن شباكه.

وسرعان ما سجل النجم المخضرم جوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

طالع تفاصيل وأحداث مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020

وبمرور الوقت، نظمت مقدونيا الشمالية صفوفها في محاولة لامتصاص صدمة الهدف النمساوي، ومن أول فرصة حقيقية أحرز جوران بانديف هدف التعادل في الدقيقة 28، مستغلا هفوة ساذجة لدفاع منتخب النمسا وحارس مرماه.

وحملت الدقيقة 78 البشرى لمنتخب النمسا، بعدما أحرز جريجوريتش الهدف الثاني، بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عبر ألابا، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين ديميتريفسكي داخل الشباك.

وبينما حاول المنتخب المقدوني إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أضاف البديل ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث للنمسا في الدقيقة 90.

وتبادل أرتاوتوفيتش الكرة مع زميله كونراد لايمر، الذي أرسل تمريرة بـ(عقب القدم)، لينفرد بالمرمى ويراوغ حارس مقدونيا، قبل أن يودع الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للنمسا.

شاهد فيديو اهداف مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020