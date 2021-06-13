تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة اسكتلندا والتشيك فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، والمقرر لها يوم غد الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.

يستضيف ملعب هامبدن بارك بمدينة جلاسكو الاسكتلندية مواجهة قوية بين منتخب اسكتلندا ومنتخب التشيك فى الجولة الأولي ببطولة يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم ايضاً منتخبي انجلترا وكرواتيا.

ويتصدر المجموعة الرابعة منتخب انجلترا بعدما حقق الفوز أمام منتخب كرواتيا بفضل هدف اللاعب “رحيم ستيرلينج”، فى المباراة التي اقيمت اليوم الاحد على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

ويخوض المنتخب الاسكتلندي مباراته الاولي على ملعبه بدعم جماهيري للمرة الاولى منذ نوفمبر 2019 حيث سيتواجد 12 ألف مشجع في المدرجات.

يذكر ان منتخب اسكتلندا لم يسبق لها أن تجاوزت دور المجموعات في أي بطولة كبرى، لكنها تحظي فى هذه النسخة بفرصة أفضل حيث تخوض مباراة اخرى على ارضها ضد كرواتيا في بطولة ستخرج فيها ثمانية منتخبات فقط من أصل 24 من الدور الأول.

على الجانب الآخر يدخل منتخب التشيك اللقاء بعد خوضه وديتين خلال فترة التوقف الدولية ضمن استعدادات الفريق لبطولة يورو 2020، خسر فى المباراة الأولي أمام ايطاليا برباعية نظيفة، وفى المباراة الثانية فاز أمام ألبانيا بنتيجة 3-1.

يرجع عدد المواجهات المباشرة بين اسكتلندا والتشيك الى 9 مباريات، حيث يتقاسم البلدين مرات الفوز بأربع مباريات لكل فريق، وانتهت بينهم مباراة واحدة بالتعادل.

موعد مباراة اسكتلندا والتشيك فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة اسكتلندا والتشيك يوم غد الاثنين 14 يونيو 2021، وتنطلق فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة اسكتلندا والتشيك فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1،2) بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل المباراة على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.