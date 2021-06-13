إنكلترا تحقق مرادها بتخطي كرواتيا والنمسا تحقق انتصارًا تاريخيًا على مقدونيا

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطت إنكلترا منافستها كرواتيا 1-0 اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لـ"يورو 2020" على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.



وبعد شوط أول سلبي، سجل لاعب نادي مانشستر سيتي رحم ستيرلينغ هدف الفوز الغالي 57 بعد تمريرة ممتازة من كالفين فيليبس.



وثأرت إنكلترا من منافستها كرواتيا التي أخرجتها من نصف نهائي كأس العالم 2018 بالفوز 2-1.



مع العلم أن المنتخبان تقابلا في دوري الأمم الأوروبية عام 2018 أيضاً.



وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها إنكلترا في مباراتها الافتتاحية ضمن اليورو (تعادل 5 مرات، خسر 4).



وتضم المجموعة منتخبي اسكتلندا وتشيكيا اللذين يتواجهان الإثنين في غلاسكو.



وشهدت المباراة مشاركة أصغر لاعب بتاريخ اليورو وهو جود بيلينغهام بعمر 17 عامًا و 349 يومًا، وبات أصغر لاعب إنكليزي يلعب في أي بطولة كبرى (كأس العالم ويورو).



وتفوق لاعب بوروسيا دورتموند الألماني على الهولندي يترو ويلمز الذي كان يبلغ 18 عاماً و71 يوماً حين شارك في مباراته الأولى في نهائيات كأس أوروبا 2012 ضد الدانمارك.



ورفع مهاجم ستيرلينغ رصيده إلى 13 هدفاً في مبارياته الـ17 الأخيرة مع "الأسود الثلاثة"، إضافة الى ست تمريرات حاسمة خلال هذه السلسلة بحسب "أوبتا" للاحصاءات.



وفي مباراة أخرى وضع منتخب النمسا حدا لسوء الحظ، الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، بالفوز (3/1) على مقدونيا الشمالية، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة.



وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر، في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذى تعرض لأزمة صحية خلال مواجهة فنلندا أمس.



وسرعان ما سجل النجم المخضرم، جوران بانديف، هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزا أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.



وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني، في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90.



بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، وكان لم يفز في أي بطولة كبرى منذ 31 عاما، عندما هزم الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا، عام 1990.



المصدر: مواقع الالكترونية