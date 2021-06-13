شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض طلب تخطيط الأهلي بشأن هذه الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بشأن تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني، رفض اقتراح لجنة التخطيط، بالتعاقد مع حارس مرمى، خلال الفترة المقبلة ليكون مع الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، نظرًا لعدم وجود خبرات كبيرة لمصطفى شوبير، الحارس الثالث في الفريق، مؤكدًا أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع أي حارس مرمى.

ووافق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على طلب المدرب، حيث طلب من لجنة التخطيط إغلاق ملف التعاقد مع حارس مرمى، مؤكدًا أن المدير الفني له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الصفقات، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

يُذكر أنه ترددت أنباء في الأيام الماضية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى نادي طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي.