شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتأهل للأولمبياد في الكاراتيه .. ووزير الرياضية يشيد بإنجازها في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً برءيس البعثة الكابتن محمد الدهرواي رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتيه واللاعبة فريال اشرف لتهنئتها بحصدها البطاقة الموهلة لاولمبياد طوكيو بالتصفيات العالمية المقامة بباريس خلال الفترة من ١٠-١٤ يونيو الحالي وهي اخر البطولات الموهلة للاولمبياد بمشاركة نجوم اللعبة.

وقدمت فريال اشرف اداء رائعا خلال منافسات البطولة بعد اكتساحها ابطال كندا والبوسنة والبرازيل ورومانيا في الادوار المختلفة للبطولة ٦٤و ٣٢ و١٦ و٨

حتي صعدوها للتصفية النهائية بمشاركة افضل ٤ لاعبات في ميزان ٦١+ حيث استطاعت في التصفية النهائية تحقيق الميدالية البرونزية التي منحتها احد البطاقات الثلاثة الموهلة بشكل مباشر للاولمبياد.

وبذلك يكون عدد اللاعبين المؤهلين للاولمبياد في رياضة الكارتيه ٣ لاعبين ( جيانا فاروق- على الصاوي- فريال اشرف ) تعقد عليهم امال المصريين في المنافسة على ميداليات اولمبية

كما اكد الدكتور أشرف صبحي متابعة استعدادات جميع لاعبي مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو سواءً على مستوى البطولات الدولية التي يشاركون بها، أو إعدادهم في معسكراتهم التدريبية المقامة لهم خلال الفترة الراهنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.