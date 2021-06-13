شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الأوليمبي» يهزم جنوب أفريقيا مجدداً .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب مصر الأوليمبي من هزيمة منافسه جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

سيطر الفراعنة على أحداث اللقاء وسجل أحمد ياسر ريان الهدفين الأول والثاني في الدقائق 17 و19 وأضاف زميله صلاح محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22.

وأكد المنتخب المصري تفوقه على جنوب أفريقيا مجدداً حيث سبق هزمه بهدفين دون رد في مخباراة ودية أخرى قبل يومين.

وحرص المدير الفني شوقي غريب على إشراك أكبر عدد من اللاعبين وتجريب أكثر من طريقة لعب.