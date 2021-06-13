شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة العرض السعودي لضم بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية سعودية أن النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المدافع المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرصت قناة الأهلي على نفي هذه الأخبار حيث قال مقدم برنامج التريند «لا توجد صحة لوجود عروض سعودية من أجل ضم المدافع بدر بانون».

ويعد بدر بانون من أبرز مدافعي الكرة المصرية خلال الفترة الحالية بسبب الأداء المميز الذي يقدمة رفقة النادي الأهلي وهو ما ساهم في التتويج بكأس مصر والسوبر الإفريقي فضلاً عن الحصول المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وارتبط نادي النصر بمفاوضات مع أكثر من لاعبي مصر يأتي في مقدمتهم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وذلك بحسب تقارير صحفية.