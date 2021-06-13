«ياسر ريان وصلاح محسن» .. منتخب مصر الأولمبى يتقدم 3-0 أمام جنوب إفريقيا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب مصر الأولمبى بثلاثية نظيفة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا باستاد السويس، وسجل الأهداف أحمد ياسر ريان وصلاح محسن فى الدقائق 17 و19 و23 من عمر المباراة من أخطاء ساذجة لدفاعات الأولاد.

شهدت المباراة بداية سريعة وهجومية من الفريقين، ونجح منتخب جنوب افريقيا فى تهديد مرمى محمود جاد حارس الفراعنة وكاد يسجل الهدف الاول فى الدقيقة 5 ولكن محمود جاد ينقذ مرماه من أولى اللدغات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كل من محمود جاد فى حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى ومحمد عبد السلام وامام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر وعمار حمدى.

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى من قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب افريقيا ، وجاء الاستبعاد نظرا لسفر مصطفى محمد إلى تركيا لإقناع مدربه فاتح تريم بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، خاصة وأن المدرب أكد أنه يحتاج جهود المهاجم الدولى فى نفس توقيت الأولمبياد بسبب مشاركة جالطا سراى فى الأدوار التمهيدية لدورى أبطال أوروبا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد.

اقترب شوقي غريب المدير الفني من الاستقرار بنسبة كبيرة على القوام الأساسي الذى سيخوض به اوليمبياد طوكيو 2021 ، بعد أن استقر علي عدد كبير من اللاعبين في الودية الأولي حيث دفع غريب بمعظم العناصر الأساسية في المباراة الأولى.

فيما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.