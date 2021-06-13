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برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

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محمد الهليس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق برشلونة من التتويج بلقب لكرة اليد بعد غياب ست سنوات إذ حصد لقبه الأخير عام 2016.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 36- 23 مما يظهر تفوق واضح لصالح برشلونة.

ويعد فريق برشلونة هو البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد برصيد 10 ألقاب.

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد
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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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