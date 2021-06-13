برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

مباراة برشلونة و آلبورج في نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق برشلونة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد غياب ست سنوات إذ حصد لقبه الأخير عام 2016.

محمد العمدة

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