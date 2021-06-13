شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يحضر نهائي فردي الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في المقصورة الرئيسية لملعب الفروسية بستاد القاهرة الدولي لمتابعة فاعليات نهائي فردي الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه.

و حضر أيضا لمتابعة فاعليات البطولة السيد كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وكان المجري أدم ماروسي قد حسم منافسات الفروسية في نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث و المؤهلة لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء ماروسي في المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والسلاح الإضافية "بونس راوند" والفروسية برصيد 858نقطة واحتل لاعب الاتحاد الروسي ألكسندر ليفانوف المركز الثاني برصيد 856 نقطة وجاء البيلاروسي إيليا بالاسكوف في المركز الثالث برصيد 830 نقطة.

واحتل أحمد أشرف المركز 8 برصيد 808نقطة بينما جاء إسلام حامد في المركز 9 برصيد 804 نقطة، واحتل أحمد الجندي المركز 18 برصيد 793 نقطة وجاء مهند طارق في المركز 33 برصيد 749.

ويختتم اليوم بعد قليل بمنافسات الليزر رن وتتويج أول 3 مراكز المتأهلين لأولمبياد طوكيو.