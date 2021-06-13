شكرا لقرائتكم خبر عن المجري ماروسي يحسم منافسات السلاح في نهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم المجري أدم ماروسي منافسات السلاح في نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء ماروسي في المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والسلاح الإضافية «بونس راوند» برصيد 558 نقطة واحتل لاعب الاتحاد الروسي ألكسندر ليفانوف المركز الثاني برصيد 556نقطة وجاء البيلاروسي إيليا بالاسكوف في المركز الثالث برصيد 544نقطة.

واحتل إسلام حامد في المركز 13 برصيد 513 نقطة، واحتل أحمد أشرف المركز 15 برصيد 511 نقطة واحتل أحمد الجندي المركز 18 برصيد 501نقطة، واحتل مهند طارق المركز 25 برصيد 489 نقطة.

وتقام بعد قليل منافسات الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج أول 3 مراكز المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.