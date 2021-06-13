شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» تغطية مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا في إطار الاستعداد لمنافسات أوليمبياد.
ويلعب شوقي غريب المدير الفني، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود مرعي – أحمد رمضان «بيكهام».
خط الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.
خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.
- بداية المباراة.
الدقيقة 5: سيطرة من منتخب جنوب أفريقيا على الكرة.
الدقيقة 6: محمود جاد يتألق وينقذ هدفًا مؤكدا.
الدقيقة 17: أهداف ياسر ريان يسجل هدف التقدم للمنتخب المصري.
الدقيقة 19: أحمد ياسر ريان يضيف الهدف الثاني.
الدقيقة 22: صلاح محسن يسجل الهدف الثالث لمصر.
نهاية الشوط الأول.
بداية الشوط الثاني.
الدقيقة 48: سيطرة من الفراعنة على مجريات اللعب.
الدقيقة 60: ضغط هجومي من جنوب أفريقيا.