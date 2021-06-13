مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة

الدقيقة 48: سيطرة من الفراعنة على مجريات اللعب.

الدقيقة 5: سيطرة من منتخب جنوب أفريقيا على الكرة.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» تغطية مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا في إطار الاستعداد لمنافسات أوليمبياد.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية