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مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوفر «المصري اليوم» تغطية مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا في إطار الاستعداد لمنافسات أوليمبياد.

ويلعب شوقي غريب المدير الفني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود مرعي – أحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.

خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

- بداية المباراة.

الدقيقة 5: سيطرة من منتخب جنوب أفريقيا على الكرة.

الدقيقة 6: محمود جاد يتألق وينقذ هدفًا مؤكدا.

الدقيقة 17: أهداف ياسر ريان يسجل هدف التقدم للمنتخب المصري.

الدقيقة 19: أحمد ياسر ريان يضيف الهدف الثاني.

الدقيقة 22: صلاح محسن يسجل الهدف الثالث لمصر.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: سيطرة من الفراعنة على مجريات اللعب.

الدقيقة 60: ضغط هجومي من جنوب أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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