شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي يقوم بجولة تفقدية بنادي النادي بمساكن شيراتون ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من كافة المرافق والمنشآت وخاصة تلك المتعلقة بتقديم خدمات للجمهور قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بنادي النادي فرع مساكن شيراتون لمتابعة سيرالأعمال الإنشائية التي تتم في النادي علي طريق الأوتوستراد والطرق المؤدية إليه.

كما شدد وزير الرياضة على جميع القائمين بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وعمليات التطوير التي تتم في النادي من خلال العمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تتابع عملية التطوير أول بأول، للانتهاء من النادي حتي يكون على أعلى مستوي لمرتادي النادي والمنطقة المحيطة.

وعلى جانب آخر، تفقد صبحي مكتب العضويات ومدى جاهزيته لاستقبال السادة راغبي الاشتراك في النادي.

وأضاف صبحي أنه سيتابع خلال الفترة المقبلة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاءات بمختلف المؤسسات الشبابية والرياضية خلال الأشهر القليلة المقبلة.