اخبار الرياضه

غريب يدفع بـ«صلاح محسن» أساسياً أمام جنوب أفريقيا

0 نشر
محمد الهليس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يدفع بـ«صلاح محسن» أساسياً أمام جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة جنوب أفريقيا الودية بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمود مرعي – أحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.

خط الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية بين المنتخبين خلال 3 أيام حيث انتهى اللقاء الأول بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وتأتي هذه المباريات الودية في إطار الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا