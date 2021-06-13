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صحيفة إسبانية تكشف عن اجتماع بين راموس وبيريز

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن لقاء جمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ، وسيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق في المدينة للميرنجى بدون معرفة تفاصيل ما دار في الاجتماع.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن بيريز وراموس تقابلا، في المدينة الرياضية لريال مدريد، أول أمس الجمعة، في اجتماع غامض، في ظل عدم معرفة ما دار في المقابلة، وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع من أجل حسم مصير راموس مع ريال مدريد.

وفى وقت سابق قدم ريال مدريد عرضا لقائد الفريق، للتوقيع لموسم واحد فقط، مع خصم 10% من مستحقاته، وهو ما اعترض عليه اللاعب الذي طلب التوقيع لمدة موسمين، مع الحفاظ على قيمة عقده.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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