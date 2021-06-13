إريكسن فارق الحياة لدقائق.. ومدرب الدنمارك يكشف عن رغبة اللاعب

كوبنهاجن - رويترز

أكد طبيب منتخب الدنمارك الأحد أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن تعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام فنلندا، وفارق على أثرها الحياة لدقائق معدودة، لكن السبب ما زال غامضاً، فيما أكد مدرب المنتخب كاسبر يولماند بأن اللاعب يتوق إلى العودة للملعب.

وأبلغ مورتن بوسن مؤتمراً صحفياً: "توقف قلبه، أجرينا له إنعاشاً قلبياً رئوياً، فقد كانت أزمة قلبية. نجحنا في إعادة قلبه للعمل بعد استخدام جهاز مزيل الرجفان مرة واحدة"، مضيفاً أن إريكسن سيبقى في المستشفى من أجل مزيد من الفحوص بعد سقوطه مغشياً عليه يوم السبت.

وتابع بوسن أن "الفحوص التي أجريناها حتى الآن تبدو مطمئنة. ليس لدينا أي تفسير حول سبب حدوث ذلك".

وسقط إريكسن (29 عاماً) فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمارك، وفي حين ساد الصمت في الاستاد الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، تجمع زملاؤه حوله أثناء علاجه في الملعب، ثم أُخرج محمولاً على نقالة.

وقال بيتر مولر مدير الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب الوطني تواصلوا مع إريكسن عن طريق الفيديو.

من جانبه قال مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر يولماند، إن إريكسن أبلغه بأنه لا يتذكر الكثير مما حدث في مباراة السبت، وبأنه يتوق إلى العودة للملعب.

وأضاف يولماند "يريدنا أن نواصل اللعب. يقول إنه يشعر وكأن بوسعه اللعب مرة أخرى. كريستيان يكون في أفضل حال عندما تكون الكرة قريبة من قدمه".

ونقل يولماند عن إريكسن قوله: "أعتقد أنك تشعر بأنك أسوأ مما أنا عليه. أشعر كما لو أنني على وشك الذهاب إلى التدريب الآن. كريستيان في حالة معنوية جيدة، وهذا مصدر ارتياح كبير للاعبين بعد هذه الفترة الصعبة. لا يوجد شك في أننا كنا على حافة الهاوية".

وانهالت رسائل الدعم لإريكسن لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وتوقفت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية، واستؤنفت في نهاية المطاف بعد ساعة واحدة و45 دقيقة، وفازت فنلندا 1-0.

وانتقد اللاعبان السابقان في منتخب الدنمارك بيتر شمايكل ومايكل لاودروب تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع الواقعة، وحصل لاعبو المنتخب الدنماركي على خيار استكمال المباراة مساء السبت أو يوم الأحد.

وقال يولماند: "بعد إعادة التفكير فيما حدث، لا أعتقد بصراحة أننا كان يجب أن نعود للملعب. فكرت في أننا كان من الممكن أن نتصرف بطريقة مختلفة".