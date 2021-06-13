بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا.. وإمام عاشور وناصر ماهر يقودان الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر - ألتقى منذ قليل المنتخب الأولمبي الوطني، أمام نظيره جنوب أفريقيا، وفي المواجهة الودية الثانية بين المنتخبين، في ظل استعداد كلا المنتخبين لخوض أولمبياد طوكيو.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة جنوب أفريقيا فى الودية الثانية باستاد السويس بعد قليل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ويضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلاً من: محمود جاد فى حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر وعمار حمدى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب على جنوب أفريقيا فى الودية الأولى التى أقيمت مساء الخميس الماضى بهدفين دون رد أحرزهما مصطفى محمد.

اقترب شوقى غريب المدير الفنى من الاستقرار بنسبة كبيرة على القوام الأساسى الذى سيخوض به اوليمبياد طوكيو 2021، بعد أن استقر على عدد كبير من اللاعبين فى الودية الأولى حيث دفع غريب بمعظم العناصر الأساسية فى المباراة الأولى.

ويرغب من خلال الودية الثانية اليوم فى الاستقرار على أكثر من 95 % من القوام الأساسى قبل وديتى يوليو الأخيرتين قبل افتتاح مشوار الفريق فى اوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.