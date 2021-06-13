إنجلترا تثأر من كرواتيا بهدف رحيم في اليورو (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الإنجليزي، فوزا مستحقا أمام كرواتيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، فى افتتاح مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأحرز رحيم سترلينج الهدف الوحيد لمنتخب إنجلترا عن طريق تمريرة سحرية، استطاع أن يضعها بمهارة فائقة على يسار حارس منتخب كرواتيا، في الدقيقة 57.

وبذلك انتقم المنتخب الإنجليزي من نظيره الكرواتي بعد 3 أعوام، من هزيمته الصعبة أمام رفاق مودريتش في نصف نهائي كأس العالم 2018.

كما فك المنتخب الإنجليزي عقدة مبارياتهم الافتتاحية في يورو 2020 حيث لم يفز منتخب الأسود الثلاثة في 9 مباريات افتتاحية سابقة لهم في البطولة الأوروبية الكبري.