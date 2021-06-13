"عقد ضخم".. تقارير تكشف راتب ساسي مع الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، من الانتقال للدوري القطري، وتحديدًا لفريق الدحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن ساسي وقع على عقد مع الدحيل مدته 3 سنوات مقابل 9 ملايين يورو، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن ساسي سيحصل على مقابل مادي يقدر بـ3 ملايين يورو سنويًا.

وكان ساسي كشف نهاية الأسبوع الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اقترابه من الرحيل عن الزمالك في الموسم الحالي بداعي عدم تجديد عقده وعدم الوصول لاتفاق بشأن التجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث حاولت إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب والسابقة برئاسة عماد عبد العزيز التجديد للاعب إلا أن الاتفاق لم يتم لأسباب مادية.

وكان نادي الزمالك قد عرض على الدولي التونسي ما يتجاوز حدود الـ1.5 مليون دولار في الموسم من أجل التجديد.

جدير بالذكر أن ساسي انتقل إلى صفوف الزمالك قبل 3 سنوات قادمًا من فريق النصر السعودي، حيث استطاع الدولي التونسي أن يحقق ألقاب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي وكأس مصر والسوبر المصري.