مصر 3 - 0 جنوب إفريقيا.. صلاح محسن يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا مباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي التي تقام اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد تلك المباراة الثانية للفريقين بعدما فاز المنتخب المصري في المباراة الأولى بنتيجة 2-0.

ويلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

" محمود جاد، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد عبد السلام، كريم فؤاد، إمام عاشور، أكرم توفيق، ناصر ماهر عمار حمدى، أحمد ياسر ريان ، صلاح محسن".

أحداث المباراة

حافظ الحارس محمود جاد على نظافة شباك مرمى منتخب مصر في الدقيقة السادسة، وتصدى لفرصة خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا ليحافظ على التعادل السلبي.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 17 بعدما أخطأ حارس جنوب إفريقيا في لعب الكرة ومنحها لمهاجم منتخب مصر الذي ضغط بذكاء واستخلصها قبل الدفاع ليسكنها في المرمى الخالي.

وعزز ريان تقدم منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 19، بتمريرة من ناصر ماهر الذي خطف الكرة من دفاع جنوب إفريقيا بتمريرة لزميله لينطلق ويسدد في الشباك.

وتمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 23، مستغلا تمريرة خلف المدافعين عن طريق اللاعب كريم فؤاد.