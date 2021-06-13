تريزيجيه يكشف كواليس احتفاله بهدف أفشة في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه حريص على زيارة الأهلي من وقت إلى آخر حين يأتي إلى مصر، مؤكدًا أن الإجازة هذه المرة طويلة بعض الشيء بسبب إصابته التي تعرض لها في وقت سابق.

وقال تريزيجيه خلال حديثه للموقع الرسمي للأهلي: "أحلى أيام حياتي هنا داخل الأهلي. حققت العديد من البطولات مع النادي، والتربية هنا هي التي ساعدتني على رفع اسم بلدي والنادي في أوروبا".

وأوضح أن رئيس الأهلي محمود الخطيب وجميع اللاعبين حريصون على التواصل معه دائما للاطمئنان عليه بعد إصابته الأخيرة".

وتابع: "الروح الموجودة في الأهلي من الصعب أن تجدها في مكان آخر، في كل يوم هناك تحدٍ جديد، وكل يوم هناك بطولة".

وأكد أنه "شعرت بالفخر وسط زملائي في الدوري الإنجليزي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم"، مضيفًا: "وأنا ذاهب إلى التمرين كنت أقول لهم فريقي 3 العالم".

وأتم تصريحاته: "احتفلت بشكل جنوني بعد هدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك الاحتفال تسبب في تكسير الآيباد".