"نرفزة ملعب".. الخليج 365 يكشف كواليس خلاف ثنائي بيراميدز قبل مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشف مصدر في نادي بيراميدز، مساء اليوم الأحد، عن خلاف حدث بين ثنائي الفريق عبد الله بكري وإسلام عيسى خلال الاستعدادات لمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد فريق بيراميدز حاليًا لمواجهة سموحة، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري، في لقاء سيقام على ملعب "الدفاع الجوي".

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365"، أن هناك خلافا حدث بين إسلام عيسى وعبد الله بكري، خلال أحداث المران، وهو "نرفزة ملعب".

وأوضح المصدر أن سبب الخلاف جاء بعد تدخل قوي من عبد الله بكري ضد إسلام عيسى في إحدى الكرات.

ويسعى فريق بيراميدز لاستعادة الانتصارات المحلية من جديد عبر مباراة سموحة، حيث كانت آخر مباراة لبيراميدز انتهت بالخسارة أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الأسبوع الـ21.

ويحتل بيراميدز المركز الـ6 بصورة مؤقتة برصيد 34 نقطة، حيث يمتلك الفريق 4 مباريات مؤجلة، نظرًا لمشاركته في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، والتي استطاع من خلالها الوصول لدور نصف النهائي ومواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.