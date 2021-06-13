غريب يعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض مباراة جنوب أفريقيا فى الودية الثانية باستاد السويس بعد قليل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

واختار غريب تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد عبد السلام، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، ناصر ماهر عمار حمدى.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ، صلاح محسن.

وكان منتخب مصر الأولمبى قد فاز على جنوب أفريقيا فى الودية الأولى التى أقيمت مساء الخميس الماضى بهدفين دون رد أحرزهما مصطفى محمد.