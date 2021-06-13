لاعب إنجلترا يسجل رقماً قياسياً خلال لقاء كرواتيا في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصبح النجم الشاب جود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي، أصغر لاعب يشارك في البطولات الأوروبية المختلفة.

وشارك بيلينجهام بديلاً خلال لقاء منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بدلاً من هاري كين في الدقيقة 82.

وبات بيلينجهام أصغر لاعب يشارك في البطولات الأوروبية، بعمر 17 عاما و349 عاماً.

كما أصبح الشاب الإنجليزي، أصغر لاعب إنجليزي يشارك البطولات القارية في تاريخ إنجلترا.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا فاز على كرواتيا، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من بطولة يورو.