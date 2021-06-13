مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف أفشة وسليمان من مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن محمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان ثنائي الفريق سيكونا ضمن البعثة الحمراء التي ستغادر إلي تونس في الرابعة عصر الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة اليوم الأحد أن أفشة سوف ينتظم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء قبل السفر مباشرة خاصة بعد شفائه بدرجة كبيرة من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان التي جرت بالدوحة في السوبر الأفريقي.

وأضاف أن وليد سليمان يكون ضمن البعثة الحمراء دون أدني قلق رغم خوضه لتدريبات تأهيلية في صالة التدريبات البدنية علي هامش مران اليوم، وأوضح أن اللاعب يعاني من كدمة خفيفة في "الأصبع الكبير" بقدمه والأمور تسير بشكل جيد وسيكون لائقاً للمشاركة في مباراة الترجي السبت المقبل .

وأوضح أن فرص لحاق محمود متولي برحلة تونس ضئيلة جداً وسيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات عقب عودة الفريق للقاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الترجي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 19 من يونيو الجاري، على أن يكون لقاء العودة 26 من نفس الشهر.